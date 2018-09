Der erste Franziskaner in Bensheim

Bensheim.Im Innenhof des Kreuzganges lächelt Bruder Wictor in die Kamera. Dass er für die Zeitung fotografiert werden soll, kann er gar nicht glauben. „Ich bin doch gar nicht wichtig“, sagt er und ist dann doch bereit, mit seinen Gästen vor die Kamera zu treten.

Aus Heppenheim war Dekan Thomas Meurer ins Bensheimer Kloster gekommen und auch der Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter gratulierte dem Franziskanermönch zum 90. Geburtstag.

Er war der erste Franziskaner aus der oberschlesischen Ordensprovinz Kattowitz (Polen), der im Jahre 1985 nach Bensheim kam, um das Klosterleben im geschichtsträchtigen Gebäudekomplex wieder zu beleben. Heute hat der Konvent sechs Mitglieder. Eigenständige Ordenszweige bestehen darüber hinaus in Berchtesgaden und in Freystadt. Im Jahre 1982 hatten die Kapuziner das Kloster, das von ihrem Orden im Jahre 1628 gegründet worden war, endgültig verlassen.

Seit 33 Jahren in der Stadt

Das Bensheimer Kloster ist jetzt seit 33 Jahren das Zuhause von Bruder Wictor. „Ich fühle mich wie 60“, sagt er und erzählt aus seiner Jugend in Schlesien. Am 18. September 1928 wurde er als Waclaw Gwózdz in Kreis Ratibor in Oberschlesien geboren. „Wir haben nur mährisch gesprochen, aber bei den Nazis war der heimische Dialekt dann verpönt“, erinnert sich der Jubilar beim Geburtstagskränzchen mit seinen Gästen. „Mein Gedächtnis funktioniert noch sehr gut“, sagt er, um anschließend aus seiner Kindheit und Jugend zu erzählen – auch von der Hitlerjugend und dem Krieg. „Ich wurde mit 17 Jahren noch Soldat und hatte mehrmals den Tod vor Augen“, sagt Bruder Wictor und erzählt, dass drei seiner fünf Brüder im Krieg gefallen sind.

Er hatte mehr Glück und der junge Mann, der aus einer tief religiösen Familie entstammt, beschloss, sich dem Franziskanerorden anzuschließen. Nach seinen Jahren als Novize legte er im Jahre 1962 sein Ordensgelübde ab und lebt nun schon seit 64 Jahren im Kloster. tn

