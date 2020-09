Der erste Schritt zum Sparkassen-Neubau

Bensheim.Die Ereignisse rund um die Sparkasse Bensheim eignen sich ohne Zweifel, um damit Wahlkampf zu betreiben. Ob das immer zielführend ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Angefangen hat jedenfalls alles bei den Neubauplanungen, die finanziell aus dem Ruder gelaufen sind und nun in den Abriss des Beratungszentrums münden sollen, bis hin zur Aufhebung des Vertrags mit dem Vorstandsvorsitzenden Eric Tjarks – vier Jahre vor Ablauf und ein Jahr nach der Verlängerung.

Im Zentrum der oppositionellen Kritik vor allem aus den Reihen der Grünen steht Bürgermeister Rolf Richter (CDU), der zugleich Verwaltungsratsvorsitzender des Geldinstituts ist. In der Stadtverordnetenversammlung gipfelte die Diskussion um den Bebauungsplan für den bisherigen Standort, an dem für 35 Millionen Euro ein Neubau entstehen soll, in der Aussage von Jochen Kredel (GLB): „Hier sind Millionen versemmelt worden durch eine falsche Bauplanung. Eric Tjarks ist weg, der Bürgermeister noch da – mal sehen, wie lange noch.“

„Am besten im Alt-Gebäude“

Dass die Debatte um die Zukunft der Sparkasse längst auf verschiedenen Ebenen geführt wird, zeigte sich auch in der Sitzung. Die BfB-Fraktion hatte einen Änderungsantrag eingereicht, wonach zunächst ergebnisoffen die Möglichkeiten einer Fusion ausgelotet werden sollten, bevor man für eine neue Hauptstelle Fakten schafft. Wobei Fraktionschef Franz Apfel betonte, dass man sich mittelfristig eine starke Sparkasse mit einem bedeutenden Hauptsitz wünsche – „am besten im bestehenden Alt-Gebäude“. Diese müsse aber nicht Sparkasse Bensheim, sondern könne auch Sparkasse Bergstraße heißen.

„Bei dem Thema Sparkasse sind so viele Fehler und Fehlplanungen passiert, dass jetzt einmal innegehalten werden muss, um den richtigen Weg für die nächsten zehn bis 15 Jahre zu finden“, meinte Apfel. Bisher seien Millionenwerte zum Schaden der Kunden und der Kommunen verloren. Alles bleibe intransparent. Dem Bürgermeister warf er vor, keine Mitverantwortung an der Entwicklung übernehmen zu wollen. Es sei leichtfertig und gefährlich, wenn man jetzt nicht ernsthaft eine Fusion prüfe.

Für den Änderungsantrag gab es allerdings keine Mehrheit. Nur die Grünen stimmten mit der BfB. „Eine Prüfung ist nicht hilfreich, um die Sparkasse auf den richtigen Weg zu bringen“, bemerkte Christiane Lux (SPD). Die Sparkasse und den dann neuen Vorstand in eine Fusion zwingen zu wollen, sei nicht zielführend und würde noch mehr Arbeitsplätze kosten. Entscheidend sei, dass das Geldinstitut so schnell wie möglich wieder in die Innenstadt zurückkehre, so Lux.

Auf Anregung ihrer Fraktion soll nun das Baufenster an der Bahnhofstraße um vier Meter nach Süden verschoben werden, um den Platzcharakter zu erhalten und eine Engstelle zu vermeiden. Der Antrag erzielte eine Mehrheit, wenngleich GLB, BfB und FDP dagegen votierten.

„Heute treffen wir die Entscheidung, ob die Sparkasse in die Innenstadt zurückkehren kann“, konstatierte Tobias Heinz (CDU) mit Blick auf den Bebauungsplan. Man könne nicht immer weiter aufschieben und prüfen wollen. Zumal das Gebäude so konzipiert werde, dass man Flächen an Dritte vermieten könne, sollte man in der Zukunft weniger Platzbedarf haben. „Wir wollen der Entwicklung der Sparkasse keine Steine in den Weg legen.“

Mit der Gesamtsituation sei man nicht glücklich, aber die Mitarbeiter könnten wegen der Probleme mit der Statik und dem Brandschutz nicht ins Kundenberatungszentrum zurück. Davor dürfe man nicht die Augen verschließen. Die Frage nach einer Fusion stellt sich aus Sicht der CDU nicht. „Sie ist nicht erforderlich. Die Sparkasse Bensheim bewegt sich im Mittelfeld der Sparkassen in Hessen, sie ist wettbewerbsfähig.“

Thomas Götz (GLB) begrüßte die Rückkehr der Mitarbeiter in die Innenstadt, kritisierte aber den Bebauungsplanentwurf als „zu stark an den Vorgaben der Sparkasse orientiert“, die wiederum aber noch sehr vage seien. Der Stadt fehle an dieser Stelle der eigene Gestaltungswille. Die bessere Variante wäre ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gewesen – der auch die Fläche miteinbezieht, auf der künftig Wohnbebauung vorgesehen ist. Der Änderungsantrag der SPD zeige eindeutig, wie wenig stadtplanerisch gearbeitet worden sei.

„Nur ein Bauernopfer“

Auch die FDP lehnte in Person von Fraktionschef Holger Steinert das Verfahren ab. Für den Neubau eines Gebäudes hätte man einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan erstellen müssen. Das ganze Projekt sei von Beginn an ein finanzielles Desaster gewesen. Hauptverantwortlicher sei der Bürgermeister, Vorstand Eric Tjarks „nur ein Bauernopfer“.

Verwunderung brachte Rolf Tiemann (FWG) zum Ausdruck. Man könne doch niemanden klarmachen, warum die bestehende Immobilie nicht mehr geeignet sein soll. „Die Statikprobleme sind blanker Unsinn.“ Außerdem wisse man nicht, wie es innen aussehe. Gerüchteweise hätte man dort schon leergeräumt beziehungsweise mit der Demontage begonnen.

Rolf Kahnt (AfD) pochte darauf, eine mögliche Fusion dem Geldinstitut selbst zu überlassen. „Wir sollten die Sparkasse nicht bevormunden“, meinte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Am Ende der Debatte fiel die Abstimmung erwartungsgemäß aus. Mit den Stimmen von CDU, SPD und AfD wurde der Bebauungsplan Bahnhofstraße Südwest auf den Weg gebracht.

