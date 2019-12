Der Esel als Lastenträger, der Erlösung bringt

Bensheim.Es ist eine liebgewordene Tradition, dass sich die Senioren der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg zusammen mit ihrem Pfarrer Thomas Catta mit einem Adventsgottesdienst auf das Hochfest der Menschwerdung Gottes einstimmen.

In diesem Jahr stellte Pfarrer Catta ein Tier in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen, das im Allgemeinen als sehr störrisch, äußerst bockig und als „strunzdumm“ gilt: den Esel. Ein jüdisches Sprichwort sagt: Wer im Traum einen Esel sieht, der hält Ausschau nach Erlösung. Wie kommt es zu dieser Verbindung von Esel und Erlösung? Warum gerade ein Esel?

Schon in der Bibel sind Esel als Lasttiere unentbehrlich. Als Abraham sein einziges Kind Isaak opfern sollte, hat er einen Esel gesattelt und bepackt, auch wenn das noch einmal gut ausging. Saul war es, der mit einer Herde Eselinnen unterwegs war, als ihn der Prophet Samuel erkannt hat und er zum König gesalbt wurde. Und der legendäre Friedenskönig Salomo durfte zu seiner Salbung und Krönung nicht etwa mit einem stolzen Pferd kommen oder auf einem prächtigen Kamelsattel reiten, sondern er musste auf einen Esel steigen.

Kein Pferd und keine Kutsche

Als Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem kam und die Leute ihm wie einem König zujubelten, Palmzweige und ihre Kleider vor ihm ausbreiteten, war ein Esel dabei. Kein Pferd, kein Kamel, keine Kutsche – auf einer Eselin ist er geritten. „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin“(Sacharja 9,9). Der Esel ist kein Protz-, sondern ein Lasttier.

Und Erlösung gibt es nicht ohne Lastenträger. Der Friede kommt nicht durch Stolz und Herrschaft. Friede wird getragen und ertragen. Mit der Wahl eines Esels als Transportmittel zum Einzug in Jerusalem ist schon alles beinhaltet, was Jesus mit seiner Erlösung dort bewirken wollte, erklärte Pfarrer Catta. Jesus selbst ist das Lasttier. Er trägt hinweg die Sünde der Menschen. Und so wird das jüdische Sprichwort sinnstiftend und nachvollziehbar.

Nach dem Gottesdienst hatte sich bei den Senioren der Heilige Nikolaus in der Person von Friedel Rolf eingefunden. Zunächst gedachten die Senioren des in diesem Jahr verstorbenen Joseph Schaider, der über viele Jahre die älteren Gemeindemitglieder mit seinen Besuchen erfreut hat, und der zusammen mit Friedel Rolf auf Anregung des damaligen Kaplans Reuter in den 50er Jahren in Sankt Georg den bis heute existierenden Nikolaus-Besuchsdienst gründete.

Der wahre Nikolaus

Damals war es in Bensheim – und auch anderswo – am 6. Dezember üblich, dass der Nikolaus mit Sack und Rute die Kinder aufsuchte, ihnen die Schandtaten eines ganzen Jahres, unter dem Beifall der Anwesenden, vorhielt und sie in Angst und Schrecken versetzte.

Kaplan Reuter und seine Jugendleiter waren entsetzt, wie die Volksseele den Heiligen Nikolaus, der tatsächlich in Myra in Kleinasien – der heutigen Türkei – gelebt hat und über den viel Gutes berichtet wird, verunstaltet hatte. Und so wurde die wahre Gestalt des Heiligen Nikolaus wiederentdeckt – und die Idee des Nikolaus-Besuchsdienstes zur Freude der Kinder war geboren. In diesem Jahr hat der Nikolaus-Besuchsdienst, der von Pia Ritzert und Rainer Sartorius vorbildlich organisiert wird, Freude in über 80 Familien gebracht.

Die Senioren bedankten sich beim Heiligen Nikolaus mit einem Lied für seinen Besuch, und er bedachte sie mit einem „Kreislaufstärkungsmittel“ in perlender Form und versprach, im nächsten Jahr wiederzukommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019