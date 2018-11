Der finanzielle Spielraum wird enger

Holger Steinert ist kein Mann der leisen Töne. Was den Blutdruck des FDP-Fraktionschefs aber regelmäßig in höhere Sphären treibt, sind die Finanzen der Stadt. „Es sind immer die gleichen Reden hier. Es klingt zwar gut, wenn der Fehlbedarf verringert wird. Aber das genügt nicht. Es müssen endlich Schulden abgebaut werden.“

Die Stadt lebe über ihre Verhältnisse. Die Schulden seien eine Hypothek auf die Zukunft, „daran werden unsere Enkel noch abbezahlen müssen“. Man könne den Gewerbetreibenden nicht oft genug danken. „Sie finanzieren letztlich alles.“ Man habe seit Jahren ein Riesenglück, dass nahezu eine Null-Zins-Politik herrsche. Wenn die Zinsen wieder steigen, „fliegt uns der Haushalt um die Ohren“, prophezeite Steinert. Jeder Euro, der in Zinsen gesteckt werden muss, tue ihm weh.

Wolfram Fendler (GLB) wollte die Pauschalkritik so nicht stehenlassen. „Es ist wohlfeil, nach Einsparungen zu rufen, wenn man nicht sagt, was man den Leuten wegnehmen will. Das ist Augenwischerei und Populismus“, wandt er sich an die Opposition.

Das wiederum rief Rolf Kahnt (AfD) auf den Plan. Fendlers Aussagen seien unqualifiziert und geschmacklos. Wenn die „Populismus-Keule“ komme, sei die „Rassismus-Keule“ nicht weit. Über den Zusammenhang zwischen Rassismus und dem Bensheimer Haushalt klärte Kahnt jedoch nicht auf. Franz Apfel (BfB) wies Holger Steinert darauf hin, dass die FDP sich schon seit längerem nicht mehr bemühe, Änderungsanträge zum Haushalt einzubringen. „Nehmen Sie sich die Zeit, machen Sie konkrete Vorschläge“, forderte er den Fraktionschef auf. Wenn er sich bemühe, käme sicherlich was dabei heraus.

Steinert bestätigte, dass die FDP keine Lust mehr habe, Änderungen einzureichen, weil die Anträge ohnehin abgelehnt würden – so wie in der Vergangenheit auch. Konkrete Vorschläge nannte er dennoch: „Schaffen Sie den zweiten Hauptamtlichen ab und stoppen Sie die Großprojekte. Aber da ziehen Sie ja nicht mit.“ Sein Fraktionskollege Tobias Fischer warf Franz Apfel vor, „vor ein paar Jahren in der Opposition noch am lautesten gebrüllt zu haben“. dr