Der Frühling kommt – und die Störche fliegen tief

Bensheim.An den Nistplätzen am Berliner Ring oder der Wilhelmstraße kann man schon seit Februar die Weißstörche in ihren Nestern bewundern. In den vergangenen Jahren hat sich Bensheim immer mehr zu einer kleinen Hochburg entwickelt – auch wenn die Zahlen immer wieder kleinen Schwankungen unterliegen. Aber vor allem mit den steigenden Frühlingstemperaturen lassen sich die Flugkünstler bestens beobachten. Der Naturschutzbund (Nabu) zählte 2018 in Hessen so viele Weißstörche wie lange nicht mehr: Insgesamt 690 Brutpaare mit 1400 Jungtieren hatten die Natur- und Umweltschützer im gesamten Bundesland ausgemacht. dr/Bild: Neu

