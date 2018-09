Der Griesel und seine Geschichte

Bensheim.Der Museumsverein Bensheim lädt zum Vortrag „Der Griesel in Bensheim – ein Beitrag zur Stadtgeschichte“ am Mittwoch, 26. September, um 19 Uhr ins Pfarrzentrum von Sankt Georg, Marktplatz 10, ein.

In der Ankündigung heißt es: Man erinnert sich gern an Anekdotisches aus der Vergangenheit. So sind die Geschichten um das „Backebergel“ (siehe Bild) beispielsweise den meisten „Grieselanern“ wohl noch geläufig. Wohingegen für jemanden, der sein bisheriges Leben nicht ausschließlich in Bensheim zugebracht hat, „der Griesel“ vielleicht gar kein Begriff ist.

Historie eines Stadtviertels

Der Arbeitskreis Stadtgeschichte im Museumsverein Bensheim hat sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr intensiv mit der Geschichte des Viertels auseinandergesetzt.

Als Ergebnis lässt sich die Historie eines Stadtviertels skizzieren, das in der Chronik der Stadt Bensheim eine weitaus bedeutendere Rolle spielt, als seine äußere Erscheinung vermuten lässt. Außerdem hat sich das Bild des Griesel in der jüngeren Vergangenheit stark verändert. Im Zuge der Altstadtsanierung ging Typisches, Geschichtsträchtiges oder Verbindendes unwiederbringlich im Schutt der Baggerschaufeln verloren.

Dieter Rogalli will mit seinem Vortrag die Zuhörer zu einer Zeitreise „durch den Griesel“ einladen. Der Eintritt zum Vortrag am 26. September im Pfarrzentrum Sankt Georg in Bensheim ist frei. Beginn ist um 19 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018