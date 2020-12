Der Heilige Nikolaus als Schutzpatron

Bensheim.Am 6. Dezember wird das Fest des Heiligen Nikolaus gefeiert, der durch seine Zugewandtheit zu den Menschen uns auch heute noch fasziniert und auffordert, Menschen in Not im Blick zu behalten und es ihm gleichzutun.

Er ist der Schutzpatron der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz in Auerbach, die zum heutigen Türchen an ihrem Pfarrzentrum in der Weserstraße 3 einlädt. red/Bild: Kirche

Info: Digitale Karte mit allen Stationen: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.12.2020