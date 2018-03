Der Kraftsportverein kämpft ums Überleben

Anzeige

Bensheim.Ist der familiär geführte Sportverein ein Auslaufmodell? Diese Frage beschäftigte den Kraftsportverein (KSV) 1928 Bensheim in seiner Jahreshauptversammlung, zu welcher der erste Vorsitzende Michael Schwind 21 von derzeit 162 Vereinsmitgliedern im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim begrüßen konnte.

In seinem Bericht sprach Schwind das Problem rückläufiger Beteiligung auf verschiedenen Ebenen an: Der Mannschaftsbetrieb im Aktivenbereich ruht bereits seit drei Jahren, aber auch für eine Schülerstaffel in der hessischen Jugendliga standen nicht genug Nachwuchsringer für die geforderten Gewichtsklassen zur Verfügung.

„Die Bereitschaft, eine ganze Saison lang präsent zu sein und sportliche Leistung zu bringen, ist zurückgegangen“, resümierte Schwind. „Umgekehrt wandern Jugendringer mit Potenzial teilweise zu größeren Vereinen ab.“