Der Mondscheinwalzer beendet die Kerb

Gronau.Auch nach Umzug und Kerweredd wurde in Gronau am Sonntag weiter Kerb gefeiert. Noch am Nachmittag eröffneten die Kerweborsch und -mädchen im Dorfgemeinschaftshaus offiziell den Kirchweihtanz.

Die Lindenfelser Trachtenkapelle lieferte dazu die passenden Walzer- und Polkaklänge. Der Stil der Böhmischen Blasmusik gab dabei den Ton an. Aber auch alte Kerwelieder wie „Modde gugg, schun wirre hockt de Giggel uff de Glugg“ waren zu hören.

Am Abend spielte dann „Der singende Landwirt“ zum Tanz auf. Während in anderen Dörfern die Kerb nach Kaffee und Kuchen ausklingt, legt man in Gronau Wert darauf, auch am Sonntagabend noch Live-Musik anzubieten. Dadurch dass Bühne und Tanzfläche im Saal jedes Mal nach vorne verlegt werden, entwickelte sich der Kerwesonntag in den letzten Jahren wieder zu einem Publikumsmagneten. Erneut waren viele Kerwefreunde aus dem Umland, zum Beispiel aus Lauten-Weschnitz oder Klein-Bieberau, zu Gast in Gronau.

Die Besonderheit der „Gruneme Kerb“, ein Fest für alle Generationen zu sein, spiegelte sich auch in der Musikauswahl wider: Aktuelle Hits aus den Charts waren ebenso zu hören wie Rock-Klassiker, englischsprachige Evergreens und deutsche Schlager aus der Nachkriegszeit. Besucher zwischen Jugend- und Rentenalter füllten die Tanzfläche. Foxtrott und Discofox, aber auch Walzer, Twist und sogar Tango wurden getanzt.

Und natürlich wäre eine Kerb keine Kerb, wenn nicht auch die Polonaise durch die Tischreihen und die Hütchenbar ziehen würde, um sich anschließend auf dem Parkett im Kreis zu drehen. Schließlich ist der Musikant, Landwirt Pfeifer aus Raidelbach, dafür bekannt, auch die alten Odenwälder Kerwelieder wie „Unn alsemol getrunke“ zu spielen.

Immer wieder reagierte er auf die am „Alt-Kerweparre“-Tisch angesungenen Liedwünsche. Spätestens als das „Alleweil kimmt mer’s uff drei Maik net ou“ erklang, war die Stimmung am Höhepunkt. Bis in die frühen Morgenstunden feierte die Interessengemeinschaft Gruneme Kerb mit ihren Gästen.

Deshalb verwunderte es nicht, dass der Frühschoppen am Montagvormittag etwas schleppend anlief. Zum Mittagessen war der optisch verkleinerte Saal des Dorfgemeinschaftshauses aber gut gefüllt. Eine Selbstverständlichkeit ist es für die Gronauer, dass die „Grindkepp“, sprich Hackbraten, mit hausgemachtem Kartoffelsalat serviert werden. Letzterer wurde in diesem Jahr von einer örtlichen Straußwirtschaft gespendet.

Viele Kerwegäste hatten es sich im „Scholzehof“ oder auf den Sitzgelegenheiten am kleinen Rummelplatz im Sonnenschein gemütlich gemacht. Im Saal spielten Ludwig Böhm und Werner Mößinger vom MGV Eintracht Gronau zum gemeinsamen Volksliedersingen auf.

Der Duft von frischgebackenem Hefekuchen läutete gleichzeitig den Nachmittag ein. Wer es ganz süß mochte, trank statt Kaffee zum „Riwwelkuche“ Likör mit Milch. Alle berufstätigen Gronauer, die aus betrieblichen Gründen mit der Tradition brechen mussten, für den Kerwemontag Urlaub zu nehmen, vergrößerten die feiernde Runde zum Dämmerschoppen.

Dank einiger Spender wurde der Barbetrieb kurzerhand ins Foyer des Dorfgemeinschaftshauses verlegt. Dort feierten die Gronauer ausgelassen weiter, bis der Ruf „Wem is die Kerb?“ nur noch mit heiserer Stimme erklang und der „Mondscheinwalzer“ pünktlich um Mitternacht die Kerb 2018 beendete. red

