„Der Nussknacker“ im Parktheater

Bensheim.Auch in diesem Jahr werden wieder kleine und große Elevinnen der Ballettschule Chlup ihr Können und ihre Freude am klassischen Ballett im Parktheater Bensheim unter Beweis stellen. Gezeigt wird das Ballettmärchen „Der Nussknacker“ nach Tschaikowsky unter choreographischer Leitung von Christa und Jan Chlup.

Inhaltlich orientiert sich die Darbietung am 1816 erschienenen Märchen „Nussknacker und Mäusekönig“ von E.T.A. Hoffmann. Wie man die so oft in Szene gesetzte Geschichte als Aufführung für Groß und Klein tänzerisch umsetzen kann, wird den Besuchern im Parktheater vor Augen geführt.

So viel sei vorab verraten: Weder Nussknacker, noch Mäusekönig werden jegliche Mühe scheuen, den Zuschauer in Bann zu ziehen, umringt von Schneeflocken und anderen zauberhaften Märchenfiguren.

Karten für die Vorstellung am Sonntag, 25. November, um 16 Uhr im Parktheater Bensheim sind eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse erhältlich. Für Kinder und Schüler gibt es eine Ermäßigung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018