Der Osterhase in der Stadtbücherei

Bensheim.Zur kommenden Vorlesestunde „Lesen auf der Insel“ lädt die Stadtbibliothek Bensheim alle Kinder ab fünf Jahren ein: Am Donnerstag (5.) um 15.30 Uhr liest Lesepatin Renata Fitz-Elbert die witzige Geschichte „Osterhase dringend gesucht!“.

Darin sucht der Osterhase, der auch mal in den Skiurlaub fahren möchte, einen Stellvertreter, damit trotzdem alle bunten Eier rechtzeitig in den Osternestern landen. Leider können nicht alle Tiere in den wichtigen Disziplinen glänzen: Der Elefant ist viel zu trampelig im Umgang mit den zerbrechlichen Eiern, das Faultier ist beim Verstecken zu langsam und die Affen machen nur Quatsch.

Nachdem die Kinder erfahren haben, ob der Osterhase dennoch einen würdigen Vertreter gefunden hat, können sie noch gemeinsam Bilder malen. Treffpunkt ist am Donnerstag das Lesepodest in der Kinderbibliothek. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.03.2020