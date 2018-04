Anzeige

Bensheim.Gemeinsam mit dem Ausländerbeirat hatte die Stadtbibliothek in Bensheim zu einer ganz besonderen Vorlesestunde eingeladen. Die Geschichte „Der Regenbogenfisch lernt verlieren“ wurde dem jungen Publikum diesmal in drei Sprachen vorgelesen. Für Deutsch war Claudia Buckler (v.l.), eigentlich eine Schweizerin, für Türkisch Ayse Sarikabadayi, Erzieherin in der Kindertagesstätte in den Kappesgärten, und für Französisch die Vorsitzende des Ausländerbeirates Yvonne Dankwerth gekommen.

Mehrsprachig vorgelesen wurde in der gemütlichen Leseinsel der Stadtbibliothek.