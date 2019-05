Der Schlagerhäuptling rockte die Drachenberge

Bensheim.Der Weg zu den Bensheimer Drachenbergen ist nicht steil. Aber die letzten Meter wird es dennoch eng. Zumindest für Autofahrer, die möglichst nah an das Freizeitgelände am Berliner Ring heranrollen wollen. Vor allem dann, wenn in der Nachbarschaft auch noch zeitgleich die Basinus Trophy eröffnet wird.

Entsprechend verstopft war die Zufahrt zum Verein „Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume“, der am Donnerstag wieder zum traditionellen Vatertagsgrillen an den Sportpark West eingeladen hatte.

Das angenehme Wetter lockte zahlreiche Ausflügler, darunter viele Väter und andere feiertägliche Himmelfahrtskommandos auf das Gelände. Am Nachmittag hat erneut Stargast Rico Bravo mit seiner Schlagerrevue dem Fest die Sporen gegeben. Im Duo mit seinem mit Rüschen verzierten Freund Howie sorgte er für den passenden Soundtrack nahe der Autobahn, wo die Besucher eine klangvolle Zeitreise in die 70er Jahre genossen. Die obligatorischen Vatertagsbierchen kamen dabei nicht zu kurz.

Einmal mehr zeigte sich, dass der Bergsträßer Schlager-Archivar über eine treue Fangemeinde verfügt, die ihrem Anführer beinahe überall hin folgt. Das Publikum zeigte sich gewohnt mitmachbereit und textsicher. Die meisten Lieder haben sich ohnehin tief in die kollektive Hirnrinde eingefressen: „Michaela“ (Bata Illic), „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews und Karel Gotts Titelsong der „Biene Maja“ waren einige der musikalischen Snacks, die Bravo zu den Sterntalern mitgebracht hatte.

Der Look bleibt unverändert

Die Gäste wippten zum „Festival der Liebe“ und tanzten Stehblues mit Peter Maffays „Josie“, von der es damals hieß: „Doch aus dem Kind von gestern wird nur langsam eine Frau.“ Mittlerweile dürfte das verträumte Mädchen mit der „Sehnsucht in der Stimme“ auch schon straff auf die 60 zugehen. Na ja, so ändern sich die Zeiten. „Mit 66 Jahren“ soll das Leben ja erst anfangen, wenn man Udo Jürgens glauben darf. Und außerdem wusste schon Chris Roberts: „Du kannst nicht immer 17 sein!“

Unverändert bleibt der Look von Rico Bravo: Plateausohlen, Winnetou-Schopf und dicke Brille. Dem Flaum auf der Sängerbrust wird außerdem gerne mal mit einem Toupet nachgeholfen, das ausschaut, als hätte man es einem Grizzlybären aus der Plauze geschnitten. Der Aufforderung „Tanze Samba mit mir“ von Tony Holiday kamen viele kleine und große Gäste gerne nach. Auch ohne Band, mit Soundkulisse aus der Konserve, hat der selbsternannte Bensheimer Schlagerhäuptling sein Publikum zum fünften Mal in Folge aus der Reserve gelockt und mit knackig aufgemotzten Versionen der Originale den Stimmungsaufheller gegeben.

Der Erlös der Veranstaltung (es gab keinen Eintritt) kommt wie jedes Jahr der Weiterentwicklung der Drachenberge zugute. Auf der Bildungs- und Freizeitanlage in der Weststadt wurden zuletzt das Ritterdorf weitergebaut und eine Hexenbühne in Angriff genommen. Weiterhin bleibt es das Ziel der Macher, dass die Landschaft beständig wächst und mit immer neuen Ideen und Attraktionen überrascht, die dabei helfen sollen, den Bewegungsdrang, die Fantasie und die Kreativität von Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Durch eigene Veranstaltungen wie am Vatertag soll Geld in die Kasse gespült werden. Darüber hinaus ist man auf Spenden angewiesen, will auch zahlenmäßig weiter wachsen. Dafür wurde im vergangenen Jahr eigens ein Förderverein gegründet. tr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.06.2019