Der schlauste Kater im Parktheater

Bensheim.Auch in diesem Jahr bietet die Stadtkultur Bensheim in der Vorweihnachtszeit eine Aufführung für alle kleinen (ab fünf Jahren) und großen Märchenfreunde an: Der gestiefelte Kater – ein zauberhaftes Märchenmusical nach den Brüdern Grimm mit der Musikbühne Mannheim. Die Vorstellungen finden am Dienstag, 10., und Mittwoch, 11. Dezember, jeweils um 9 und 11 Uhr statt.

Die spannenden Abenteuer des wohl schlausten Katers der Welt werden durch die Musikbühne Mannheim als Musical präsentiert. Mit viel Witz, kleinen und großen Tricks kämpft der clevere Kater für seinen Besitzer Heiner und benutzt dabei die Geltungssucht und Gier der Menschen, um sie zu täuschen.

So verhilft er einem armen Müllersburschen zu Reichtum und Ansehen. Kinder aus dem Publikum können als kleine Katzen den gestiefelten Kater unterstützen und beraten – selbstverständlich in Katzensprache. Viele Schulen und Kindergärten haben bereits Karten gebucht. Kartenanfragen können an die Stadtkultur gerichtet werden, Telefon 06251/177817. Die Vorstellung dauert 75 Minuten, es gibt keine Pause. red/Bild: Stadtkultur

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.10.2019