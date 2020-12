Der schönste Baum der Welt

Bensheim.„Warte nur, bis der Winter kommt… dann wirst du der schönste geschmückte Baum sein, und die Kinder werden dich lieber haben als alle anderen Bäume auf der Welt.“ So erzählt es die Darmstädter Schriftstellerin Luise Büchner in ihrem Weihnachtsmärchen „Das Tannenbäumchen“, das heute beim Lebendigen Adventskalender im Mittelpunkt steht.

Die Station befindet sich an den Fenstern des Pfarrzentrums von Sankt Laurentius in der Tannbergstraße. Die Besucher sind eingeladen, einen Stern mitzubringen und während der Öffnungszeiten der Kirche in den dort dafür bereitgestellten Korb zu legen. Die Sterne werden dann am Tannenbaum in der Kirche aufgehängt. red/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020