Der Schriftsteller Berthold Auerbach

Auerbach.Für Mittwoch, 11. Dezember, 19.30 Uhr, lädt der Auerbacher Synagogenverein zu einem Vortrag in ehemalige Synagoge, Bachgasse 28, ein. Thema: „Der jüdische Schriftsteller Berthold Auerbach. Eine literarische Lebensskizze“. Über diesen, heute fast vergessenen Autor spricht Burkhard Engel vom Cantaton-Theater Erbach

Berthold Auerbach war einer der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren des 19. Jahrhunderts. Mit seinen „Schwarzwälder Dorfgeschichten“ wurde er weltweit bekannt. Moses Baruch Berthold Auerbach wurde am 28. Februar 1812 in Nordstetten bei Horb am Neckar als Kind jüdischer Eltern geboren. Er erlebte die Anfänge der Judenemanzipation zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

Ausbildung zum Rabbiner

Einige Zeit verbrachte er in Karlsruhe, wo er sich zum Rabbiner ausbilden lassen wollte. Daneben begann er zu schreiben.

Sein schriftstellerischer Erfolg öffnete ihm viele Türen, denn er hatte den Geschmack der Zeit getroffen, und durfte sogar am preußischen Hof aus seinen Werken lesen. Doch die Hoffnung auf Akzeptanz im nichtjüdischen Deutschland trog. In seinen letzten Lebensjahren erlebte er mit Erbitterung den sich verstärkenden Antisemitismus in Deutschland und das Scheitern der Emanzipation. Auch die Reichsgründung 1871 brachte nicht, wie erhofft, die Integration. 1882 starb Berthold Auerbach.

Burkhard Engel vom Cantaton-Theater Erbach zeichnet mit autobiografischen Texten Auerbachs, mit ausgewählten Passagen aus seinen Werken und zeitgenössischen Berichten ein Lebensbild dieses Autors. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red

