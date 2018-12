Der Sound von Pink Floyd

Bensheim.Für viele war die Musik von Pink Floyd der Soundtrack ihrer Jugend und steht auch heute noch für ein ganz besonderes Lebensgefühl. Die Klassiker „Dark Side Of The Moon“, „Wish You Were Here“ und „The Wall“ sind zweifelsohne zeitlose Meisterwerke und möchten weiterhin gehört werden.

Die Kings of Floyd nehmen sich dieser Sache an. Die Ausnahmekönner Mark Gillespie, Jürgen Magdziak, Lucy Wende, Hans Maahn, Bernie Bovens, Bernd Winterschladen und Maurus Fischer garantieren musikalische Extraklasse und bringen den typischen Pink Floyd-Sound auf die Bühne. Am Samstag, 2. Februar, sind sie im Musiktheater Rex in Bensheim zu hören. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Kings of Floyd wurden im Dezember 2011 als Tribute an eine der größten Rockbands gegründet. Die gemeinsame Leidenschaft der sieben Musiker für Pink Floyd war eine wesentliche Grundlage für die jetzigen Erfolge mit zahlreichen Aufführungen in ganz Deutschland auf allen möglichen Bühnen und Festivals.

Karten für das Konzert im Musiktheater Rex gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen: Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, Büro Musiktheater Rex, Telefon 06251/680199, im Internet unter www.musiktheater-rex.de und an der Abendkasse. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.12.2018