Der Stadtpark wird zum Festival-Revier

Bensheim.Starterlaubnis erteilt – in einer Woche hebt der Vogel der Nacht im Bensheimer Stadtpark wieder ab. Das Kultfestival auf der schrägen Wiese geht in seine fünfzehnte Runde, hat sich seit den Anfängen enorm entwickelt, Höhen und Tiefen mitgemacht und sich dennoch als eine der schönsten Open-Air-Veranstaltungen in der Region etabliert. Gutes Wetter vorausgesetzt.

Ab Dienstag, 6. August,

...