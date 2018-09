Der Stadtpatron auf der Rathaustür

Bensheim.Dass ein offenbar nach Polizeiangaben geistig verwirrter Mann mit einem Minibagger in der vergangenen Woche den Eingang des Rathauses zerstörte, war in Bensheim in der vergangenen Woche in dieser Zeitung zu lesen – und ein mit Kopfschütteln bedachtes Stadtgespräch. Jetzt gibt es Positives von der zerstörten Tür zu berichten. Ein farbenfrohes Bild des Bensheimer Stadtpatrons Sankt Georg beim Kampf mit dem Drachen schmückt den provisorischen Eingang. Geschaffen wurde das Bild von Jungen und Mädchen des Schülerhorts am Kirchberg und ihrer Leiterin Claudia Sander.

Begeistert von dem neuen Bild zeigte sich Bürgermeister Rolf Richter, der die Idee äußerte, das Bild zu reproduzieren und am neuen Eingang als Folie weiterleben zu lassen. tn/Bild: Neu

