Der Stern leuchtet für alle Menschen

Bensheim.Ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzt die Gemeinde Sankt Georg in Bensheim in diesen Tagen. Über die Krippe in der Stadtkirche haben die Verantwortlichen der Pfarrei um Pfarrer Thomas Catta gut sichtbar ein Banner gehängt. Darauf abgebildet sind die Weltkugel mit den Flaggen zahlreicher Nationen, drei Sterne und der Schriftzug „Der Stern leuchtet für ALLE“.

In Zeiten, in denen es wichtig ist, Gemeinsamkeiten und das Miteinander trotz kultureller oder religiöser Unterschiede zu betonen, ein starkes Signal. dr/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.12.2018