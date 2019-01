Der Tod kennt keine feste Dramaturgie

Bensheim.Wie möchte man sterben? Am liebsten wohl gar nicht. „Meine Einstellung zum Tod hat sich nie geändert: Ich bin vehement dagegen“, sagt Woody Allen, der seine Haltung seit 83 Jahren erfolgreich verteidigt.

Und wenn es denn doch sein muss, dann will man am liebsten zu Hause still, friedlich und schmerzfrei einschlafen, vielleicht sogar im Kreise seiner Liebsten, und nie mehr aufwachen. Ein

...