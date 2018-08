Der Verkehrsinfarkt für Bensheim ist absehbar.

Eins und Eins gibt Zwei. Diese Wahrheit lernt man schon in der Grundschule, weil es eine logische Folge ist. Die Fähigkeit, logische Folgen, Konsequenzen und Entwicklungen vorauszusehen, scheint aber vielen Bensheimer Kommunalpolitikern zu fehlen. Ein Beispiel ist das nicht Wahrnehmen der schon jetzt völlig überlasteten Wormser Straße. Es scheint fast so, als würde sich keiner unserer Kommunalpolitiker darüber Gedanken machen. Das betrifft auch den Berliner Ring, die B 3 und die B 47. Verursacht werden die Überlastungen durch die Politik: Immer mehr Menschen werden nach Bensheim gelockt, überall werden neue Wohngebiete geschaffen und zusätzliche Gewerbebetriebe angesiedelt.

Das ist aber nicht nur der gegenwärtigen in Bensheim am Ruder sitzenden Koalition anzulasten, sondern das ist auch die Folge der in den Jahrzehnten davor bereits betriebenen und von der Bensheimer CDU dominierten Kommunalpolitik mit ihrem Bestreben nach weiterer Entwicklung von Bensheim. Entwicklung in deren Sinne ist aber beschränkt auf die Vergrößerung der Stadt Bensheim und einen weiteren Zuzug von Neubürgen.

Nachteile für die Bürger

Die damit für die bereits hier wohnenden Bürger verbundenen Nachteile wie ständige Verkehrs-Staus, mehr Feinstaubbelastung, Parkplatz-Mangel, mehr Lärm und mehr Stress. Das ist unserer Kommunalpolitikern und den Profiteuren einfach egal. Trotzdem wird in Bensheim ständig weiter gebaut und neue Wohn- und Gewerbegebiete werden entwickelt so wie die Innenstadt – trotz vieler Leerstände – immer weiter verdichtet.

Außer dem neuen Wohngebiet auf dem ehemaligen Euler-Gelände werden noch folgende weiteren neue Wohngebiete geplant: Auf dem Meerbach-Sportplatzgelände. Auf dem ehemaligen EKZ-Gelände in der Wormser Straße, auf dem Gelände der ehemaligen Brotfabrik in der Werner-von-Siemens-Straße und das Gelände am Seeberg. Dazu neue Wohngebiet in Fehlheim und viele andere Bautätigkeiten innerhalb der Bensheimer Gemarkung, die ebenfalls weiteren Verkehr mit sich bringen werden.

Hinzu kommen noch die geplante Ansiedelung weiterer Gewerbebetriebe. Alle werden mit weiterem Verkehr verbunden sein. Nicht nur durch die Pkw der Bewohner, sondern auch durch die Pkw von den Bekannten dieser Bewohner und den Zulieferungsverkehr.

Da auch die Städte und Gemeinden in der näheren und weiteren Umgebung auf ständiges weiteres Wachstum setzen, wird auch der dadurch bedingte zusätzliche Verkehr über unsere Bensheimer Durchgangsstraßen rollen.

Der Verkehrsinfarkt für Bensheim ist absehbar.

Willy Helm

Bensheim

