Der Wald muss sein Gesicht verändern

Bensheim.Es staubt. Bei der Fahrt durch den Niederwald offenbart sich die extreme Trockenheit und enorme Hitze der beiden vergangenen Jahre. Die klimatischen Veränderungen haben die Wälder schwer getroffen. Das zeigt sich auch in Bensheim. Eine Verbesserung ist derzeit nicht in Sicht. Dennoch hat Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt Hoffnung, gerade jetzt die Weichen für einen klimastabilen Wald der Zukunft zu stellen.

Der letzte Winter war der zweitwärmste seit den ersten Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Der April brachte bisher nur drei Prozent der sonst üblichen Niederschlagsmenge. Viele Fichten zeigen massive Schäden oder sind bereits abgestorben. Rote Baumkronen sind ein klares Indiz für ihren Niedergang. Auch heimische Laubbäume kämpfen ums Überleben. Buchen, Eschen und Ahorn sind stark betroffen. „Das wäre vor drei Jahren noch undenkbar gewesen“, so der Revierförster.

Verbiss durch Rehwild

Für ihn steht fest: Der Wald wird sein Gesicht verändern. Zum Klimastress und seinen Folgen kommt der Verbiss durch Rehwild. Insbesondere die Hauptknospen der Eichen werden von den Tieren bereits im Frühstadium gefressen, während die Buchen um sie herum weiter in die Höhe wachsen und ihnen das Licht klauen. Die Konsequenz: gebremstes Höhenwachstum der Eichen und ein früher Tod durch extremen Lichtmangel.

Doch es gibt eine Chance. Dirk Ruis-Eckhardt führt uns zu einigen Plätzen im Niederwald, an denen durch reduzierten Baumbestand lichtere Flächen entstanden sind.

Beim Blick vor die Füße fällt auf, dass genau hier unter den ausgedünnten Altbäumen hunderte von kleinen Waldbäumen wachsen, die sich – wie der Fachmann sagt – „natürlich angesamt“ haben. Darunter auch viele Eichen. Eine Naturverjüngung, die nicht nur artenreich und dank der Natur sehr kostengünstig ist, sondern als ökologisch angepasster Prozess die Aussicht auf einen soliden und dauerhaften Waldbestand bekräftigt. Denn was hier gedeiht, hat große Chancen zum Überleben. Wenn es nicht in einem hungrigen Rehmagen landet.

„Der Wald der Zukunft muss ein Mischwald sein“, betont Ruis-Eckhardt. Klimastabilität im Forst brauche mindestens vier verschiedene Baumarten, die nicht zwangsläufig heimisch sein müssen. Das Zauberwort heißt „standortangepasst“. Baumart und Standort müssen harmonieren.

Bestes Beispiel ist die Douglasie: nicht von hier, aber bewährt. Die Diversität am Standort sollte sich auch auf unterschiedliche Altersstufen beziehen, um eine stabile Entwicklung zu ermöglichen.

Dirk Ruis-Eckhardt zeigt ein sogenanntes Weisergatter. Das ist eine umzäunte Fläche, in der Rehwild keinen Zutritt hat. Ein Drahtgitter verhindert das Äsen der jungen Pflänzchen. Seit 2012 wurden in Bensheim etwa 20 dieser gefassten Areale errichtet.

Nicht in jedem zeigt sich eine ähnliche Entwicklung, doch ein deutlicher Trend ist auf allen abzulesen: Fast überall finden sich mehr Eichen, Kirschen und andere durch Verbiss gefährdete Bäume als außerhalb der geschützten Zonen. Für den Förster ein klarer Beweis dafür, dass das Rehwild mit seinem Faible für Eichen die Population erheblich einschränkt und den Wald aus dem Gleichgewicht bringt.

Jäger in der Pflicht

Seine Schlussfolgerung ist klar: Um die Chance auf eine dauerhafte Verjüngung und Stabilisierung zu nutzen, muss der Bestand an Rehwild gesenkt werden. Weil die natürlichen Feinde, Raubtiere wie Luchs, Bär und Wolf, das in Deutschland allein nicht schaffen, nimmt er die Jäger in die Pflicht. „Wir brauchen eine intensivere Jagd!“ Nur so könne eine artenreiche Entwicklung durch Schutz von Jungbäumen ermöglicht werden. Um das zu unterstützen, wurde die Jagdzeit in Hessen jüngst um einen Monat vorverlegt. Laut Hessischer Umweltministerin Priska Hinz sei das erforderlich, weil zunehmende Bestände beim Schalenwild zu einem erhöhten Wildverbiss bei jungen Bäumen führe, deren Aufwachsen auf den im letzten Sommer entstandenen Waldschadensflächen besonders wichtig sei.

Die Neufassung der Jagdordnung besagt, dass Rehwild jetzt bereits ab 1. April statt 1. Mai geschossen werden darf. Eine breite Allianz aus Interessensverbänden des Waldes, der Jagd und des Naturschutzes begrüßt die neue Regelung, die den Waldumbau forcieren soll.

Generell sei vor allem das Rehwild im April sehr aktiv und damit so gut bejagbar wie sonst im ganzen Jahr nicht, heißt es. Die jagdlichen Erfolgsaussichten seien daher ausgesprochen günstig. Daher sollen die Phasen intensiver Wildbewegung in den Revieren konsequent genutzt werden, während die Jagd in Phasen geringer Wildbewegung und während der intensiven Jungenaufzucht pausieren könnte. Etwa in den Monaten Juni und Juli.

Zwölf-Punkte-Plan für den Wald

Mit dem Vorstoß verfolgt die Ministerin weiter die Umsetzung des Zwölf-Punkte-Plans für den Wald, der es ermöglichen soll, dass die stark geschädigten Wälder Hessens schnell und naturnah wieder aufwachsen können. „Die Vorverlegung der Jagdzeit ist ein wichtiger Schritt, der die Jagd zu einem günstigen Zeitpunkt erleichtert. Das Wild ist in den nächsten Wochen besonders aktiv. Durch eine effektive Jagd können wir die gerade frisch gepflanzten Bäumchen besser schützen“, sagt auch Dirk Ruis-Eckhardt.

Wichtige wäre jetzt, so der Förster, dass man die derzeitigen Abschusspläne als Minimum definiert, um eine weitere Flexibilisierung der Jagd zu ermöglichen. „Dann könnte man individuell auf die Situation vor Ort reagieren.“ Und den Wald für die Zukunft aufbauen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.05.2020