Der Weihnachtsbaum kommt

Bensheim. Winterwetter? Weihnachten? Glühwein und Lichterglanz? Gedanklich ist man davon zurzeit ähnlich weit entfernt wie Bayern München von temporeichem Offensivfußball. Der Kalender legt die harte Wahrheit aber schonungslos offen: In etwas mehr als zwei Wochen wird der Bensheimer Weihnachtsmarkt eröffnet.

Nicht nur eingefleischte Tannenliebhaber wissen, was das in Bensheim bedeutet: Der Baum kommt - und zwar bereits am Freitag (16.). Gegen 20.30 Uhr wird das weihnachtliche Wahrzeichen am Marktplatz erwartet.

Eskortiert wie immer von Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr, THW und den ehrenamtlichen Helfern des Vereins „Bensheim Aktiv“ um den zweiten Vorsitzenden Romed Klein. Fachmann Norbert Emig aus Kocherbach wird ebenso am Start sein wie die Experten von der Kranfirma Weiland. Die Motorsäge wird am Freitagvormittag angesetzt.

Eigentlich alles wie immer, möchte man meinen. Und dennoch ist das Fällen des Baums, das Verladen, der Transport und das Aufrichten mitten in der Fußgängerzone jedes Jahr eine Herausforderung. 15 hölzerne Kandidaten hatte das Team gesichtet, um sich dann für eine 20 Meter hohe Fichte aus einem Auerbacher Wohngebiet zu entscheiden. dr

Bericht in der Mittwochausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018