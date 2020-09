Der zweite Doppelpack: Konfirmation in der Auerbacher Bergkirche mit Pfarrer Christoph Achenbach

Auerbach.So wie bei vielen anderen Kirchengemeinden wurde auch bei der evangelischen Kirche in Auerbach der Terminkalender durch die Corona-Pandemie durcheinandergewürfelt.

Statt wie geplant im Mai wurden die Konfirmationen im September gefeiert. Schon der Vorstellungsgottesdienst im März war in der Kirchenschließung zum Opfer gefallen. Nach den Sommerferien haben alle Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse zu verschiedenen biblischen Geschehnissen im Gottesdienst der Kirchengemeinde präsentieren können. Jetzt konnte nun auch die Abendmahlfeier für die Heranwachsenden und die Einsegnung für den Weg in die erwachsene Welt nachgeholt werden.

Gemeindepädagoge Uwe Ranft und Pfarrer Christof Achenbach begleiteten die Gruppe durch die Konfirmandenzeit und gestalteten gemeinsam den Gottesdienst in der Bergkirche mit Übertragung von Bild und Ton ins benachbarte Festzelt neben der Bergkirche.

Statt wie geplant in einem wurde wegen der strengen Coronaregelung am vergangenen Sonntag wie am Sonntag zuvor in zwei Gottesdiensten die Konfirmation gefeiert.

Unser Bild zeigt links die erste Gruppe (von links): Dominik Hensen, Linus Homberger, Timo Gamert, Ann-Sophie Lies, Benedikt Rentschler, Joanne Steffen, Fynn Schmitt, Pfarrer Christof Achenbach sowie Julius Kissel. Im rechten Bild sind zu sehen (von links): Pfarrer Christof Achenbach, Charlotte Keller, Emma Steinbacher, Samuel Schäfer, Sidney Schmitz, Mika Engelmann, Laura Garcia-Petersohn, Emily von Engeln und Niki Dallafina. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.09.2020