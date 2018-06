Anzeige

Bensheim.Dieter Buchholz, Ehrenmitglied und viele Jahre Vorsitzender des Skat-Clubs „Bergsträßer Buben Bensheim“ hat bei den Deutschen Skatmeisterschaften in Würzburg bei den Senioren den zweiten Platz belegt. Damit ging erstmalig in der 55-jährigen Vereinsgeschichte ein Titel nach Bensheim.

Um an den Deutschen Titelkämpfen teilnehmen zu können, müssen mehrere Qualifikationsturniere erfolgreich durchlaufen werden, beginnend mit einer guten Platzierung im Verein, die über ein ganzes Jahr gewertet wird. Weiter geht es in der Verbandsgruppe Südhessen. In acht Serien zu je zwei Stunden Spielzeit haben sich von 34 gestarteten Senioren (60 Jahre und älter) die punktbesten elf an zwei Spieltagen für die Hessenmeisterschaft qualifiziert.

Nur drei Spiele verloren

Buchholz landete dabei auf Platz 9. Bei der Hessenmeisterschaft traten die besten 48 aus ganz Hessen an, um die zehn Teilnehmer zu ermitteln, die an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen durften. Buchholz erreichte Platz 5.