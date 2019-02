Dezimalsalat und Mathe-Haie

Bensheim.Auf Bundes- und auf Landesebene erzielten die Teams des AKG Bensheim beim Internationalen Bolyai-Wettbewerb 2019 durchweg hervorragende Ergebnisse und platzierten sich ganz vorne.

Nur vier Teams der Jahrgangsstufe 9 in ganz Deutschland waren besser als die vier Jungs des Teams „Big a Brain“, die einen großartigen fünften Platz belegten.

In der Jahrgangsstufe 6 nahmen deutschlandweit 900 Teams teil. Hier erreichte das AKG-Team „Dezimalsalat hoch 4“ einen hervorragenden 10. Platz. Das Team „E-Phase Stt“ erreichte auf Bundesebene in seiner Jahrgangsstufe den 15. Platz.

Auch die Teams, die hessenweit zu den besten sechs gehörten, erhielten einen Preis. Darunter fanden sich sechs Gruppen des AKG. In der Jahrgangsstufe 5 belegte das Team „Kümmelbrötchen“ mit Lotte Gebauer, Marika Tischer, Sophia Gonzales und Malika Reha hessenweit den fünften Platz. Den zweiten Platz erzielte in der Jahrgangsstufe 6 das Team „Dezimalsalat hoch 4“ mit Alexander Jorias, Dana Brückner, Jonas Etteldorf und Maxim Iomdin. Das Team „Die Mathehaie“ mit Simon Harnack, Leo Johannes Fliess, Jakob Jonas und Louis Daniel Winter erreichte den sechsten Platz.

In Viererteams geknobelt

In der Jahrgangsstufe 7 kam das Team „grandmalheur de kack“ mit Sandro Aust, Konstantin von Holtum, Mats Ole Staben sowie Michael Müller auf den fünften Platz. Einen Bronzeplatz erarbeitete sich das Team „Big a Brain“ mit Jonas Helfrich, Tilman Arndt, Patrick Harnack und Florian Dietz in der Jahrgangsstufe 9. In der E-Phase platzierte sich das Team „E-Phase Stt“ mit Fadil Akdemir, Lars Mosis, Mika Hoffmann und Jan Munsch auf Rang 6.

Insgesamt hatten am Alten Kurfürstlichen Gymnasium in diesem Schuljahr 36 Teams der Klassenstufe 5 bis 10 (E-Phase) am Bolyai-Wettbewerb teilgenommen. Bei diesem Mathematik-Wettbewerb sollten die Schülerinnen und Schüler Denkaufgaben gemeinsam in konstruktiver Zusammenarbeit lösen. Die Teilnehmer starteten dabei in Vierermannschaften, in denen sich klassenübergreifend Schüler aus derselben Jahrgangsstufe der Schule befanden und über deren Zusammensetzung die Schüler selbst entschieden. Jede Mannschaft wählte sich einen eigenen Namen, unter dem sie antrat. Beim Wettbewerb erhielten sie dann altersgerechte Knobelaufgaben, die im Multiple-Choice-Stil zu lösen waren. Die Mitglieder einer Mannschaft durften sich dabei während der gesamten Arbeitszeit leise beraten.

Im Rahmen einer Siegerehrung überreichte Schulleiterin Nicola Wölbern den Mitgliedern der sechs erfolgreichen Teams nun ihre Preise und Urkunden und lobte das Engagement und das erfolgreiche Abschneiden der Teilnehmer. red

