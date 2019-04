DGB ruft zur Kundgebung auf

Bensheim.Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Bensheim ruft auf zur Teilnahme an der zentralen 1. Mai-Kundgebung des DGB Bergstraße, die um 10.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Heppenheim stattfindet.

Die Kundgebung steht unter dem bundesweiten Motto des DGB: „Europa. Jetzt aber richtig!“. DGB-Ortsverbandsvorsitzender Günther Schmidl (IG Metall) und der stellvertretende DGB-Ortsverbandsvorsitzende Kurt Manich (Verdi) betonen: „Es ist wichtig, für den Frieden und für die Demokratie, für gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit auf die Straße zu gehen, gegen Nationalismus, für ein soziales und solidarisches Europa. Dazu rufen wir auf. Der 1. Mai ist der Tag der europäischen Solidarität.“ red

