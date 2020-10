DGB ruft zur Wahl auf

Bensheim.Der Ortsverband Bensheim des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ruft dazu auf, bei der Bürgermeisterwahl am 1. November wählen zu gehen: „Nutzen sie ihr Wahlrecht und bestimmen sie mit, wer Bürgermeisterin oder Bürgermeister in Bensheim wird und in welche Richtung sich die Stadtpolitik entwickeln soll“, betont der Bensheimer DGB-Vorsitzende Günther Schmidl (IG Metall).

Der stellvertretende DGB-Ortsverbandsvorsitzende Kurt Manich (Verdi) unterstreicht: „Wir werben für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Demokratie lebt vom Einmischen, vom Mitentscheiden und Mitgestalten.“

Für den DGB Bensheim stehen bei der Wahl folgende Themenbereiche im Mittelpunkt: Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt, die konsequente Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus, der aktive Einsatz für die Sicherung bestehender und die Schaffung von neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen, bezahlbares Wohnen für alle Einkommensgruppen, der Erhalt und Ausbau der kommunalen und sozialen Infrastruktur, eine klare Absage an Privatisierung und Outsourcing, eine gute Gesundheitsversorgung, bezahlbare Mobilität für alle und ein engagiertes Eintreten für Klimaschutz und die notwendige sozial-ökologische Modernisierung.

Johannes Schader, Gewerkschaftssekretär der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) und Vorstandsmitglied des DGB Bensheim, fordert eine verbindliche Koppelung der Vergabe städtischer Aufträge an die Zahlung von Tariflöhnen: „Damit könnte die Stadt Bensheim einen wichtigen Beitrag leisten im Kampf gegen Lohndumping und für faire Löhne.“

Sebastian Cramer, Vertreter der DGB-Jugend Bergstraße im Ortsverband, betont: „Wichtig ist, dass sich die Stadtpolitik aktiv für Ausbildungsplätze einsetzt, für bezahlbare Freizeit- und Kulturangebote und einen attraktiven und kostengünstigen Personennahverkehr im Großraum Bergstraße-Rhein-Main-Neckar.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020