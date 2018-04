Anzeige

BENSHEIM.Sechzig Jahre ist es her, dass sich Helga und Walter Schwerdt das Ja-Wort gegeben haben. Am Mittwoch feierte das in Bensheim lebende Ehepaar bei bester Gesundheit diamantene Hochzeit. Zur Reihe der Gratulanten zählte Bürgermeister Rolf Richter (links). Er überbrachte persönliche Glückwünsche und die Wünsche der Stadt.

An der Kübel-Schule beschäftigt

Helga Schwerdt, geborene Klein, Jahrgang 1940, ist gelernte Verkäuferin. Später hat sie an der Bensheimer Karl-Kübel-Schule den Kiosk mitbetreut. Ihr Mann war gleichfalls an der Kaufmännischen Berufsschule beschäftigt. Er arbeitete dort als Hausmeister. Zuvor war der heute 81-jährige zwanzig Jahre Fliesenleger am Bau. Walter Schwerdt kommt aus Auerbach. Der Mann, der zahlreiche Hobbys hat, war lange Zeit begeisterter Segelflieger.

Helga Schwerdt, gebürtige Bensheimerin, singt noch heute bei der Liedertafel Auerbach. Zur Familie gehören drei Kinder, fünf Enkel sowie sechs Urenkel. thz/Bild: Zelinger