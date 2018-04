Anzeige

Bensheim.Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz ist zu Gast bei der monatlichen Zusammenkunft der Senioren-Union am Montag (9.). Als Dezernentin ist sie unter anderem für den Bereich Gesundheit zuständig, sie wird über die Entwicklung der stationären und ambulanten Versorgung im Landkreis berichten. Dies betrifft zum Beispiel die Nachwuchsgewinnung für Hausärzte. Auch die Notfalldosen sowie weitere Präventionsmaßnahmen werden vorgestellt.

Themen sollen darüber hinaus der Arbeitsmarkt in der Region und die Angebote des Jobcenters sein. Die Veranstaltung mit Diana Stolz beginnt um 17 Uhr im Seniorentreff, Hauptstraße 53, Bensheim. Die Senioren-Union lädt interessierte Bürger zur Teilnahme ein.

Während des Treffens wird auch das Fahrtenprogramm der CDU-Vereinigung in diesem Jahr vorgestellt: Ein Tagesausflug in das Elsass und nach Baden-Baden (14. Mai), eine Besichtigung der Privatmolkerei Hüttenthal im Odenwald (18. Juli) und eine Fahrt zum Musical „Aladin mit der Wunderlampe“ in Erbach (17. November) sind geplant. red