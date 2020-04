Diana Stolz hofft auf schnelle Lieferung

Bensheim.Die Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz äußerte sich auf Nachfrage dieser Zeitung zum Schreiben der Bensheimer Ärzte Dr. Sigrid Gubesch-Fertig und Dr. Klaus Meisinger. „Die Lieferschwierigkeiten bei Schutzausrüstung stellen gerade die Menschen, die im medizinischen und pflegerischen Bereich arbeiten, vor erhebliche Probleme – auch im Kreis Bergstraße. Den Unmut, den unter anderem niedergelassene Ärzte hierzu äußern, kann ich sehr gut verstehen.“ Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen sei es, die Versorgung der Ärzte mit Schutzkleidung sicherzustellen.

„Ich hoffe, dass diese bald alle Praxen im Kreis beliefert, dafür setze ich mich bei den zuständigen Stellen auf Landesebene ein“, betonte Stolz am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Gesundheitsamt stehe den Ärzten beratend zur Seite. Aktuell habe das Amt vordringlich die Aufgabe, die Anzahl der Infektionen im Kreis einzudämmen und zu verlangsamen.

„Dazu gehört es auch, diejenigen, die mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person engen Kontakt hatten und bekannt sind, unter Quarantäne zu stellen. Das bleibt wichtig und ist sehr aufwendig. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit großem persönlichen Einsatz. Dafür sind Landrat Engelhardt und ich sehr dankbar.“

„Gebotene Sorgfalt“

Mit Desinfektionsmittel hatte der Kreis – wie berichtet – die hiesigen Ärzte, Krankenhäuser, Pflege- und Altenheime, Pflegedienst sowie Hebammen versorgen können, nachdem die Lorscher Firma Prisman diese gespendet hatte.

Aus einer Stellungnahme der Pressestelle geht weiterhin hervor, dass der Quarantäne-Anordnung die Kriterien des Robert Koch Instituts (RKI) zugrunde liegen. „Die Ärzte hatten gegenüber dem Gesundheitsamt engen Kontakt durch Untersuchung direkt am mit Covid-19-infizierten Patienten angegeben und auch selbst die epidemiologische Relevanz sofort anerkannt. Durch diese Meldung hat das Gesundheitsamt in diesem konkreten Fall von dem engen Kontakt zu einem Covid-19-Fall Kenntnis erlangt und unverzüglich gehandelt. Die sich daraus ergebenden und durch das Gesundheitsamt benannten Konsequenzen tragen der gebotenen Sorgfalt Rechnung“, heißt es in der Mitteilung.

Es gebe entsprechend den Handlungsempfehlungen auch ein Ausnahme-Rahmenkonzept des hiesigen Gesundheitsamtes für Mitarbeiter von Arztpraxen, bei denen ein ungeschützter Kontakt zu Covid-19- positiven Personen bekannt wird. Die weitere medizinische Tätigkeit sei dann möglich, wenn der unmittelbare Weitereinsatz dieser Person zur notwendige Patientenversorgung unverzichtbar sei. Grundsätzlich müsse dies nachvollziehbar begründet werden können.

Ansteckungen verhindern

Darüber hinaus müssten alle im Rahmenkonzept und auch vom RKI benannten Auflagen zum Management von Kontaktpersonen unter medizinischem Personal bei Personalmangel erfüllt werden. Die Meldungen aller Kontaktpersonen, begründeter Verdachtsfälle oder bestätigter Fälle, gemäß den Kriterien des RKI, an das Gesundheitsamt, müsse grundsätzlich sichergestellt werden.

Die Ausnahme-Regelung ändere jedoch nichts am notwendigen Bedarf von Schutzausrüstung. Das Fehlen von Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln in medizinisch-pflegerischen Bereich ist deutschlandweit ein großes Problem. „In Bezug auf die Arztpraxen ist hier grundsätzlich in erster Linie die Kassenärztliche Vereinigung in der Pflicht, für die notwendige Ausstattung zu sorgen. Entsprechende Verteilungen sind nach unserer Kenntnis von dort derzeit in der Vorbereitung“, teilte die Pressestelle des Kreises mit.

Ziel müsse es in dieser Situation stets sein, Ansteckungen zu verhindern. Gebotene Standards abzusenken sei keinesfalls zielführend. Dies könnte vielmehr eine massive Ausbreitung des hochansteckenden Virus verursachen und insbesondere auch viele besonders gefährdete Personen treffen. dr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.04.2020