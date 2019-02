Dichter und Theologe

Bensheim.In der Frauengesprächsrunde am Vormittag wird am Donnerstag, 21. Februar, 9 Uhr, im Pfarrzentrum Süd, Hemsbergstraße 48, Matthias Claudius im Mittelpunkt stehen.

Der Theologe, Rechts- und Staatswissenschaftler, Journalist und Schriftsteller Matthias Claudius (1740 – 1815) war so viel mehr, als der bekannte Dichter, dessen Lyrik in zahlreichen Volksliedern vertont wurde. Zwei seiner bekanntesten Gedichte sind in unserem Evangelischen Gesangbuch (482 und 508) vertreten. Pfarrerin i. R. Renate Schmidt wird in ihrem Vortrag Leben und Werk von Matthias Claudius erläutern.

Auf einen interessanten Vormittag freut sich das Vorbereitungsteam der Frauengesprächsrunde. red

