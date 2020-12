Bensheim.Der Pfarrgemeinderat Sankt Georg lädt an der heutigen Station des Lebendigen Adventskalenders dazu ein, zwei Gestalten in den Blick zu nehmen, die in den kirchlichen Texten der Adventszeit eine wichtige Rolle spielen: Den alttestamentlichen Propheten Jesaja und Johannes, den Täufer, der die Ankunft des Messias ankündigte.

Dieses Adventskalendertürchen für den 7. Dezember ist im Herzen Bensheims, am Brunnen auf dem Marktplatz, zu finden. red/Bild: Kirche

Info: Digitale Karte mit allen Stationen: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/

