Die Bachgasse früher und heute

Auerbach.Früher ging in der Bachgasse die Post ab. Zuletzt staunten interessierte Besucher bei der Ausstellung des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach in Kooperation mit dem hiesigen Gewerbekreis, wie viele Geschäfte und Gewerbetreibende es dort einst – im Gegensatz zu heute – gegeben hat. Gleichwohl hat sich die Bachgasse, was Hausfassaden und Gestaltung anbetrifft, durchaus gemausert und zu ihrem Vorteil verändert.

Einen kleinen Einblick von anno dazumal vermittelt der Auerbacher Kalender 2020 „Damals & Heute“. Auf zwölf Kalenderblättern mit überwiegend schwarz-weißen Postkarten und Ansichten aus dem Archiv Hamel und Privatbesitz (bis zum Jahr 1939), sind parallel dazu im Kleinformat Aufnahmen von 2019 zu sehen: Vorstandsmitglied Thomas Schrabeck hat die historischen Aufnahmen aus und über die Bachgasse als Vorlage für seine Bilderserie genommen.

Längst Vergangenheit ist das Schuhhaus Peter Bauer mit „Neuzeitlich eingerichteter Schuhmacher-Werkstatt“ in der unteren Bachgasse. Heute befinden sich in dem Gebäude ausschließlich Wohnungen.

Ziemlich heruntergekommen war die Synagoge, in der sogar zeitweise eine Werkstatt untergebracht war. Das ehemalige stattliche Eckhaus Bachgasse/Neuer Weg wurde ebenso abgerissen – heute wird der freie Platz als Parkfläche genutzt. Auch das Haus Brückmann im oberen Teil der Bachgasse steht nicht mehr.

Pfarrhaus und die alte Kaserne

Dort entstand ein kleiner Dorfplatz, auf dem in den vergangenen Jahren unter anderem die Fraueninitiative „Dorfgespräch“ Weihnachts- und Ostermärkte abgehalten hat. Die 1989 gepflanzte Brückmann-Eiche soll an Christian Brückmann erinnern.

Auf weiteren historischen Aufnahmen sind das alte Pfarrhaus, der Eingang zum ehemaligen Rathaus, das Gebäude Ecke Ludwigstraße/Bachgasse, die alte Kaserne in der unteren Bachgasse und verschiedene Straßenansichten zu sehen. Freude dürften den Betrachtern vor allem die abgebildeten Personen machen – und für Kopfzerbrechen bei deren Identifizierung sorgen.

So steht beispielsweise eine Gruppe junger Männer vor dem Rathaus, fünf Pflasterarbeiter machen eine Pause für den Fotografen, drei Frauen und ein Mann (vermutlich die Bewohner) zeigen sich vor einem Privathaus. Bei den beiden Männern vor dem Schuhhaus Bauer dürfte es sich vermutlich um den Meister mit seinem Gesellen handeln.

Seit mehr als zwanzig Jahren verlegt der AAA-Verlag in Auerbach den Kalender mit Motiven von damals und heute. Ab sofort ist der Kalender für 14.90 Euro in der Buchhandlung Nuss, der Auerbacher Bücherkiste und der Buchhandlung Schlapp erhältlich. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.11.2019