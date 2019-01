Die Baustellen als Chancen begreifen

Bensheim.Die Bensheimer Innenstadt hat viele Baustellen. Das ist kein Geheimnis. Um Lösungen für die Problemzonen wird seit Jahren gerungen, in Einzelfällen erfolgreich, in der Gesamtschau fällt das Ergebnis überschaubar aus. Dass an einigen Ecken dringender Handlungsbedarf besteht, kann man jedoch auch als Herausforderung und Chance begreifen.

Architekt Sanjin Maracic (Bild) sieht das Zentrum

...