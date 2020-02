Die Belange des Naturschutzes ernst nehmen

„Stadt verteidigt Kita-Planung“, BA vom 12. Februar

Die Aussage der Stadt Bensheim, dass es keine Alternativen zu einem Kita-Neubau mitten im regionalen Grünzug gibt, ist nicht nachvollziehbar. Unter anderem auf dem Gelände der vorhandenen Kindergärten in Fehlheim und Schwanheim könnten neue Gebäude in ausreichender Größe errichtet werden.

Der übermäßige Flächenverbrauch der Stadt Bensheim fällt jedem auf, der von Lorsch Richtung Bensheim fährt. Hier soll der Bau eines Kindergartens in der alten Neckarschleife als Begründung für die Eingriffe in die Natur und weitere Flächenversiegelung herhalten. Die Belange des Natur und Umweltschutzes müssen auch in Bensheim ernst genommen werden.

Das Thema Flächenverbrauch war Hauptthema bei der Biodiversitätskonferenz des Kreises Bergstraße am 25. Januar in Mörlenbach. Diese Konferenz war vom Kreis Bergstraße organisiert. Landrat Christian Engelhardt und Kreisbeigeordneter Karsten Krug sind auch für die Untere Naturschutzbehörde des Kreises zuständig.

Wenn der Kreis und das Regierunspräsidium die besprochenen Schwerpunkte ernst nehmen – neben dem Flächenverbrauch auch der Artenschutz und die Biotopvernetzung – kann es keine Genehmigung für eine Bebauung im genannten Gebiet geben.

Ausgleichsmaßnahmen oder Ökopunkte bringen keine Wiese zurück. Auch die Umwandlung von Wiesen in Ackerflächen im alten Neckarbett widerspricht dem Naturschutz.

Kurt Kautzmann

Groß-Rohrheim

