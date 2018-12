Die besten Tauben und Hühner

Bensheim.Insgesamt 152 Tiere zeigte der Rassegeflügelzuchtverein Bensheim bei seiner diesjährigen Lokalschau. Die Zuchtanlage in der Lahnstraße war am Samstagnachmittag und am Sonntag ganztägig für Besucher geöffnet. Die ausgestellten Tauben, Hühner und Zwerghühner erhielten von den Preisrichtern durchgehend hohe Bewertungen. Für neun Tiere wurden außerdem Preise verliehen.

Die beiden Preisrichter, Dirk Keßler aus Heppenheim und Bernd Hartmann aus Reinheim, hatten ihre Bewertungen bereits vor der Eröffnung am Samstag abgegeben. Fünf Tiere erzielten die Bestnote „vorzüglich“ (97 Punkte), weitere elf wurden als „hervorragend“ (96 Punkte) ausgezeichnet. An die Züchter der fünf Spitzenreiter sowie von zwei der „hervorragenden“ Exemplare wurden Pokale verliehen. Hinzu kam für zwei weitere Tiere die Ehrenpreise des Kreisverbands sowie des hessischen Landesverbands.

Organisatoren sehr zufrieden

Der Großteil aller übrigen Tiere landete im Bereich „sehr gut“ (95 bis 93 Punkte). Zivojin Cebzan vom RGZV äußerte sich „sehr zufrieden“ mit dem Gesamtresultat. Er hatte die Lokalschau zusammen mit seinem Vereinskollegen Rainer Eberwein organisiert.

Von der Schönheit der Vögel konnten sich Besucher auf dem Vereinsgelände selbst überzeugen. Dort bot sich ihnen eine Vielfalt verschiedener Rassen mit jeweils sehr unterschiedlichen Merkmalen. In den Käfigen im Vereinsheim sowie in einem Zelt davor waren insgesamt 80 Tauben, 62 Hühner und acht Zwerghühner zu begutachten.

Unter den Tauben fanden sich King- und Giertauben, Indische Pfauentauben, Märische Strasser und Deutsche Modeneser. Die vertretenen Hühnerrassen waren Marans, Amrocks, Welsumer, Australops, Mechelin, Deutsche Reichshühner und Bielefelder. Die Vereinsmitglieder bewirteten ihre Gäste mit Getränken und einer Auswahl an Kuchen. Die nächste Lokalschau des RGZV Bensheim findet am 28. und 29. Dezember 2019 statt. das

