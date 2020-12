Die BI will sich weiter einbringen

Bensheim.„Ein langer, äußerst steiniger Weg in unserem Bemühen um einen guten Konsens in einem heftigen Konflikt endet zunächst am definierten Etappenziel Ideenwettbewerb für den Bensheimer Marktplatz“, freut sich Gundula Bunge-Glenz.

„Unser Dank gilt vor allem den zahlreichen Unterstützern, die mit ihren Unterschriften dazu beigetragen haben, unser Anliegen zur Belebung der Innenstadt und insbesondere des Marktplatzes die bestmöglichen Voraussetzungen für eine gute Lösung zu erzielen“, meinen die Vertrauensperson der Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“.

Diesen jetzt vom Bensheimer Stadtparlament freigemachten Weg wolle die BI möglichst zügig im Einklang mit den städtischen Gremien beschreiten. „Dazu werden wir uns selbstverständlich gemäß unserer Selbstverpflichtung sehr gerne in den Prozess mit Anregungen und Ideen einbringen und uns keineswegs zurücklehnen“, betont Theo Sartorius in einer Pressemitteilung der BI.

Der Städteplaner ist nach eigenen Angaben bereit, seinen „reichhaltigen Erfahrungsschatz in den Dienst der guten Sache für eine zukunftsorientierte Lösung im Zentrum seiner Heimatstadt zu stellen“ und konstatiert: „Wenn wir jetzt alle offen und konstruktiv an einem Strang ziehen, dann werden wir ohne wesentlichen Zeitverlust zu einem vernünftigen Ergebnis gelangen.“

Für dieses Ziel habe man bereits der in der Stadtverwaltung zuständigen Dezernentin Nicole Rauber-Jung die BI-Mitarbeit auf der Basis des im Schlussbericht des Bürgernetzwerks definierten Ergebnisses zum Bürgerdialog angeboten.

Akram El-Rikabi verweist auf die „von guten Dialogen und wertvoller Unterstützung getragene Zusammenarbeit der BI mit vielen Bürgern“, die den BI-Vertretern trotz häufiger Herausforderungen und teilweise für eine Bürgerinitiative schier unlösbar gegebene Widerstände immer wieder Mut zum Weitermachen vermittelt habe.

In etlichen Gesprächen habe man erfahren, dass viele Bürger sich den Platz auch ohne ein Gebäude vorstellen könnten „und vor allen Dingen ein basis-demokratisches Verfahren gewährleistet sehen wollen“. Nachdem der Prozess jetzt erfolgreich zu Ende geführt werden könne, bekräftigt die BI, dass dieses Beispiel aufzeige, dass es sich trotz aller Anstrengungen lohne, bei einer Schieflage als Bürger Verantwortung zu übernehmen, um einen Konflikt konstruktiv zu lösen.

Außerdem sieht die Initiative darin einen Beitrag für den anstehenden Kulturwandel, in dem es um mehr Respekt für unterschiedliche Meinungen und ein wertschätzendes Miteinander in der Stadtgesellschaft gehe. red

