Die Bürger reden mit

Bensheim.Es wird diskutiert über die Zukunft der Innenstadt – und das ist ein gutes Zeichen. Beim Rundgang des Bürgerforums zeigte allein schon die Beteiligung trotz widriger Witterungsverhältnisse, dass sich die Bensheimer Gedanken um ihre Stadt und ihr Zentrum machen. Für die weitere Auseinandersetzung mit dem gewiss nicht einfachen Thema lässt das durchaus hoffen.

Deutlich wurde am Sonntag erneut, dass es kaum gelingen wird, alle Meinungen unter einen Hut zu bringen. Dies zeigte sich am Beauner Platz ebenso wie am Marktplatz. Einigkeit herrschte jedoch, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Am Beauner Platz könnte der Gestaltungswettbewerb für den nördlichen Bereich ebenso eine positive Veränderung nach sich ziehen wie mögliche Planungen rund um das Neumarkt-Center.

Potenzial vorhanden

Dort weiß man bisher nichts genaues, außer, dass der aktuelle Eigentümer offenkundig ein Interesse an der Entwicklung der Immobilie hat – was der Stadt wiederum die Chance ermöglicht, ebenfalls aktiv zu werden. „Aufenthaltsqualität schaffen“, möchte das Bürgerforum am Beauner Platz, der, wie Erster Stadtrat Helmut Sachwitz einwarf, eigentlich kein Platz, sondern nur eine gepflasterte Fläche ist. Doch gleich, wie man das Kind nun nennt: Das unstrittig vorhandene Potenzial des Viertels wird seit Jahren nicht ausgeschöpft.

Auch aus Sicht der Denkmalpflege hat das Quartier rund um die gepflasterte Fläche deutlich Luft nach oben. „Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre hier die Hälfte weg“, kommentierte Dagmar Söder vom Landesamt für Denkmalpflege. dr

