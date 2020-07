Die Chancen in der Corona-Krise sehen

Bensheim.Am Dienstag wurden die Absolventen der Fachoberschule der Heinrich-Metzendorf-Schule von der Leiterin der Fachoberschule Martina Jost und den Klassenlehrern Uwe Bickelhaupt und Frank Herms verabschiedet.

Bedingt durch die Corona-Pandemie fand die Verabschiedung entsprechend der gewählten Fachrichtungs- und Schwerpunktbereiche unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen statt.

Die Leiterin der Fachoberschule gratulierte herzlich und dankte den beiden Klassenlehrern, den anderen Lehrkräften sowie den Sozialpädagoginnen Frau Ludwig und Frau Käshammer für ihr Engagement im vergangenen Schuljahr.

In ihrer Rede reflektierte Martina Jost das vergangene Schuljahr und die besonderen Umstände zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres. Sie machte den Absolventen bewusst, dass es wichtig ist, neben all dem Negativen, das eine derartige Krise mit sich bringt, sich auch die darin enthaltenen Chancen und Möglichkeiten für Neues bewusst zu machen. Sie ermunterte die Absolventen, im Sinne einer Spruchweisheit des chinesischen Philosophen Konfuzius ihre künftigen Ziele fest im Blick zu haben und erfolgreich an deren Verwirklichung zu arbeiten.

Zur Erreichung ihrer Ziele sollten die jungen Erwachsenen ihre neuen positiven Lernerfahrungen mit in ihre persönliche Zukunft nehmen. Sie motivierte die Absolventen, verantwortungsvolle und reflektierte Entscheidungen zu treffen und offen auf Neues zuzugehen. Die Klassenlehrer erinnerten daran, wie wichtig es sei, in einer globalisierten Welt die Ziele für die Zukunft zu verfolgen.

Nach der Übergabe der Abschlusszeugnisse und dem Ausdrücken ihrer Anerkennung für die Leistungen ehrte die Leiterin der Schulform die besten Absolventen der jeweiligen Fachrichtungen/Schwerpunkte: Patrick Braun (Elektrotechnik), Lena Jöckel (Bautechnik), Tobias Kissel (Informationstechnik), Janusch Prokop (Maschinenbau) sowie Jannik Karb (Ernährung/Hauswirtschaft) und gratulierte ihnen mit den Klassenlehrern herzlich. red

