Bensheim.Showmaker Entertainment startet heute, Samstag (11.), in Zusammenarbeit mit der GGEW AG ab 11 Uhr die dritte „AirPLEY“. Unter dem Motto „Sommer – See – Sand – Sound“ wird der Badesee Bensheim mit fettem Bass und eindrucksvollem Ambiente für alle Freunde der elektronischen Musik zum Partyhotspot.

Sowohl regionale, nationale, als auch internationale DJs bringen die Turntables zum Qualmen und bescheren den Gästen einen elektronischen Mix von Deep- und Techhouse bis Techno. Dieses Jahr erwartet das Publikum neben den Locals Marco Bänder, Die_J_lorelay, Bob Vander und Seyed Key gleich drei Headliner der besonderen Art. Mit Mark Reeve, A.N.A.L. und Pig&Dan können sich die Besucher auf drei Größen der Szene freuen. Abgerundet wird das Line Up mit den beiden Resident DJs Tom Wax und George Perry.

Zur Abkühlung darf wieder im Nichtschwimmerbereich gebadet werden. Auch in diesem Jahr kann sich der Besucher wieder auf das außergewöhnliche Dekokonzept von Locus Pocus aus Amsterdam freuen. Lichtinstallationen und Feuerkörbe am Abend runden das Konzept des einzigartigen Elektro Open Airs ab. Der offizielle Teil geht von 11 bis 23 Uhr. Anschließend findet bis 1 Uhr, für alle Fans des gemütlichen Ausklangs, ein Chill-Out am See statt. Strandkörbe und Feuer im Sand zaubern eine einmalige Atmosphäre. Für die Verpflegung ist gesorgt. Tickets gibt es an der Tageskasse. red/Bild: ott