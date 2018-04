Die eigenen Träume leben

Anzeige

Nie sei die Gefahr so groß wie heute gewesen, die eigenen Wünsche und Träume zu verraten. Der moderne Mensch lebt für die Arbeit, für die Familie oder für den Facebook-Account, aber nicht mehr für sich selbst. Die Modedesigner sagten, wie wir uns zu kleiden haben, die Arbeitgeber, womit man den Tag verbringen müsse. Oft seien Burnout und Depression die Folge dieser Angepasstheit.

Viel zu wenig frage man sich: Gehört mein Leben eigentlich noch mir. Stattdessen verschiebe man seine Träume auf später und funktioniere im Alltag. Erfolgsautor Martin Wehrle fordert deshalb unterhaltsam und anregend dazu auf, nichts mehr nur für andere zu tun, sondern alles für einen selbst. Gemäß seinem Motto: Sei einzig, nicht artig.

Karten gibt es in Bensheim in der Musikbox im Kaufhaus Ganz, in Zwingenberg bei der Buchhandlung Lichtblick, in Auerbach bei der Bücherkiste und in Heppenheim bei der Bücherstube May. red

Info: Weitere Infos zur Reihe unter www.Lebenskunst-Bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.04.2018