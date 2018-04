Die Einbahnstraßen sorgen noch für leichte Verwirrung

Anzeige

Schwanheim.Völlig reibungslos verlief die Umstellung auf zwei Einbahnstraßen in Schwanheim am Freitagvormittag nicht. Immer wieder kam es trotz entsprechender Beschilderung zu Begegnungsverkehr – vor allem in der Straße Am Junkergarten.

Am Falltor zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Weil von der Rohrheimer Straße für den Durchgangsverkehr nach Fehlheim die Neuregelung trotz Schilder zunächst offenbar nur schwer zu erfassen war, bogen etliche Autofahrer ab, mussten dann aber wieder umkehren.

Man sollte jedoch davon ausgehen, dass sich die „Geburtswehen“ in den nächsten Tagen legen, wenn sich die Änderungen herumgesprochen haben. Grundsätzlich gilt seit gestern: Wer von Bensheim nach Fehlheim möchte, kann nur noch über den Junkergarten fahren. Von Fehlheim kommend muss das Falltor genutzt werden, um nach Bensheim zu kommen.