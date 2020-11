Die Entscheidung fällt am Volkstrauertag

Bensheim.Entscheidung wie erwartet vertagt: Bei der Bensheimer Bürgermeisterwahl hat es am Sonntag keinen Sieger gegeben. Amtsinhaber Rolf Richter (CDU) vereinte zwar die meisten Stimmen auf sich, kam dabei aber lediglich auf 38,59 Prozent. Ob er in seiner Heimatstadt in eine zweite Amtszeit gehen kann, klärt sich am 15. November. Ihm folgt Christine Klein in die Stichwahl, die als unabhängige

...