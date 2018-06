Das Goethe-Gymnasium ist die erste Fairtrade-Schule im Kreis. Unser Bild zeigt das Fairtrade-Team der Schule (im Hintergrund) sowie Schulkoordinatorin Susanne Krafczyk (r.) und Berit Schurse vom Verein TransFair aus Köln. © Funck

Bensheim.Als erster Schule im Kreis Bergstraße wurde dem Goethe-Gymnasium am Donnerstag im Rahmen einer Feierstunde in der Aula der Titel „Fairtrade-Schule“ verliehen. Dieses Zertifikat vergibt der in Köln ansässige Verein TransFair.

Das Goethe-Gymnasium ist deutschlandweit die 497. Schule, die sich mit dem Titel schmücken darf, in Hessen aber erst die Nummer 14. Bis zur Zertifizierung war es

...

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.06.2018