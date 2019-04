Die Fehlheimer singen und tanzen

Fehlheim.Nach der Premiere des Gruppenschmetterns im vorigen Jahr gibt es auch im Jubiläumsjahr der Harmonie Fehlheim eine Wiederholung. Die Sängerinnen und Sänger des Fehlheimer Traditionsvereins freuen sich auf ein singendes und tanzendes Publikum bei der Veranstaltung „Sing und Tanz in den Mai“ am Dienstag (30.) ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Fehlheim. Doch zuvor eröffnen die Chöre der Harmonie Fehlheim, unter der Leitung ihres Dirigenten Marc Bugert, den Abend.

Jeder kann mitsingen

Danach ist das Publikum gefragt. Jeder kann mitsingen, da die Liedtexte per Beamer an die Wand projiziert werden, so dass dem Gemeinschaftserlebnis nichts im Wege steht. Freunde der volkstümlichen Blasmusik kommen am 1. Mai beim Frühschoppen ab 10.30 Uhr auf ihre Kosten. Die Original Fehlheimer Feierabendmusikanten sind Garant für die zünftige musikalische Gestaltung der allseits beliebten Veranstaltung.

Ab 14.30 Uhr erwartet die Besucher ein musikalischer Nachmittag mit Überraschungen. Einer der Programmpunkte wird der Auftritt des Kinderchores des Singkreis Schwanheim, unter der Leitung von Cosima Seitz, sein. Für das leibliche Wohl wird an jedem Tag ausreichend gesorgt werden. Deftiges aus der Küche wird am Dienstag durch leckere Cocktails aus der „Harmonie-Bar“ ergänzt und am 1. Mai durch selbst gebackene Kuchen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019