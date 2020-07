Die Ferienspiele sollen keine Notlösung sein

Renate Braun, die seit Jahrzehnten in Bensheim die Ferienspiele organisiert, hat sich mit ihrem Team auch für die Notbetreuung in den Sommerferien etwas Besonderes einfallen lassen. Unser Bild zeigt sie vor dem „Gästebuch“. An die Wand pinnen die Kinder morgens immer einen Schmetterling als Willkommensgruß.

© Funck