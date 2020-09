Die Freilichtbühne als „Probenraum“

Der Gospelchor Getogether übt derzeit auf der Freilichtbühne. © Chor

Bensheim/Heppenheim.„Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann klingt, wenn wir uns wieder als Gruppe treffen dürfen – aber sicherlich gut“, meinte Chorleiter Thorsten Mühlberger, als er den Chor nach einer Online-Probe in die Sommerpause entließ.

Nach fünfmonatiger Corona-Zwangspause probt der Bensheimer Gospelchor Getogether seit kurzem wieder in der Gruppe, die Erwartungen des Chorleiters bezüglich des Klangs haben sich, laut seiner Aussage, erfüllt. Allerdings treffen sich die Musiker derzeit an einem ganz besonderen Ort.

Jeden Mittwoch darf der Chor die Heppenheimer Freilichtbühne als „Probenraum“ nutzen. Für diese Nachbarschaftshilfe sind die Bensheimer sehr dankbar.

Angesichts der wunderbaren Bergsträßer Kulisse mit Blick auf die Starkenburg ist das in doppeltem Sinne ein Geschenk: Schon von weitem hört man die Stimmen, die die warme Abendluft mit strahlenden Klängen füllen. Alle Sänger sind glücklich, endlich wieder gemeinsam musizieren zu können, natürlich mit gebührendem Abstand und allen anderen hygienischen Einschränkungen.

Wenn die Dämmerung kommt, die Burg allmählich beleuchtet ist und dann dazu noch Gospels erklingen, ist das eine geradezu magische Stimmung, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung. „You shine“ heißt ein neues Stück, dass sich der Chor während der wöchentlichen Online-Proben mit Thorsten Mühlberger erarbeitet hatte. Und so klingt es durch die Abenddämmerung hinüber zur hell erleuchteten Starkenburg: „…you will always shine over me“, begleitet von romantischem Grillenzirpen.

„Till I meet you again“ ist das letzte gesungene Gebet des Chores, bei dem noch einmal ganz besonders deutlich wird, wie kostbar solche gemeinsamen Momente sind. Eine Sängerin bemerkt dazu: „Man weiß ja nie, wofür etwas gut ist, diese Erfahrung kann uns jedenfalls keiner mehr nehmen.“

Noch den gesamten September wird der Chor weiter an diesem wunderschönen Ort proben. Einige Zaungäste sind hier auch schon gesichtet worden.

Ab Oktober hat Getogether in der katholischen Sankt-Laurentiuskirche in Bensheim eine neue Probenheimat gefunden. Die Gemeinde hat zugestimmt, dass der Chor seine wöchentlichen Proben mittwochs ab 20.15 Uhr, unter den gegebenen Corona-Bedingungen, dort abhalten kann.

Wann Getogether wieder für Zuhörer singen darf, sei derzeit leider nicht abzuschätzen. Die Weihnachtskonzerte für dieses Jahr mussten bereits schweren Herzens abgesagt werden. Aber alle Aktiven freuen sich schon sehr darauf, wieder vor Publikum aufzutreten und proben in der Zwischenzeit einfach weiter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.09.2020