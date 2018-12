Bensheim.Gestern Abend wurde das elfte Fenster des Adventskalenders am Haus am Markt enthüllt. Gestaltet wurde das farbenfrohe Motiv von Mitgliedern der Bensheimer Frauenfastnacht.

Es zeigt die „fünf Jahreszeiten“: Zu Frühling (Narzisse), Sommer (Sonne), Herbst (buntes Laub) und Winter (Schneeflocke) kommt – dargestellt durch eine Narrenkappe – die Karnevalisten unverzichtbare Fastnachtszeit, hinzu, die am 11. November begonnen hat.

Jeden Abend um 18 Uhr wird – bis zum 23. Dezember – im Rahmen einer kleinen Zeremonie auf der Bühne am Marktplatz ein weiteres Fenster des riesigen Adventskalenders am Haus am Markt präsentiert. Besucher sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018